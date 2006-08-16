Сборная Украины едет в Париж на командный ЧМ по дзюдо

Федерация дзюдо Украины получила официальное приглашение от Европейского Союза Дзюдо (EJU) для участия в командном чемпионате мира. Эти соревнования пройдут 15-17 сентября в Париже (Франция). Украине предоставлено дополнительное место по квоте EJU в соревнованиях мужчин.



Командные Чемпионаты Мира проводятся с 1994 года, один раз в четыре года. Украина будет впервые представлена на этих престижнейших соревнованиях. Основной причиной приглашения украинской сборной стало блестящее выступление нашей мужской сборной на Чемпионате Мира 2005 года в Каире (Египет), где было завоёвано три медали: Виталий Бубон - "серебро", а Геннадий Белодед и Роман Гонтюк - "бронза".



Тренерским штабом уже определён круг кандидатов на участие в командном Чемпионате Мира, а после завершения этапа Кубка Мира в Баку (26-27 августа) станет известен окончательный состав нашей команды. К сожалению, существенно ослабили украинскую сборную допинговые дисквалификации днепропетровских дзюдоистов - Ильи Чимчиури, Валентина Грекова и Виталия Полянского.



На данный момент, полный список команд-участниц мужского турнира выглядит следующим образом: Алжир, Тунис, Египет, Япония, Корея, Иран, Монголия, Россия, Израиль, Венгрия, Грузия, Голландия, Франция, Украина, Бразилия, Куба, США и сборная Океании, передает JUDO.kiev.ua.