Бразильский вратарь едва не сварился

Голкипер бразильского «Ботафого» Лопес не сможет месяц играть из-за того, что ошпарился в душе горячей водой на стадионе «Маркана».



Лопес сказал, что после матча с «Палмейрасом» футболисты хотели принять душ, но не могли включить горячую воду. А затем горячий поток хлынул прямо ему в лицо, и голкипер не успел убрать голову из-под душа.



Врач «Ботафого» заявил, что Лопес получил ожоги второй степени, и теперь ему 30-40 дней надо избегать появления на солнце. Лопес заявил, что он попросил «Ботафого» подать в суд на власти Рио-де-Жанейро, которые являются владельцами арены, передает «Советский Спорт».