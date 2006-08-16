Бриггс: Кличко подписал контракт на бой со мной

Американский супертяжеловес Шэннон Бриггс опроверг слова менеджера чемпиона IBF в супертяжелом весе Владимира Кличко Шелли Финкеля о том, что контракт на его бой с Кличко, назначенный на 11 ноября, еще не подписан.



Как сообщает сайт ALLBoxing.ru, в своем недавнем интервью Бриггс заявил, что Финкель лично уверил его в том, что с Кличко все решено на 1000 процентов, кроме того, Бриггс сообщил, что по его информации Кличко уже подписал контракт на бой с ним.





"Они подписали его две недели назад, и Владимир также его подписал, — заявил Бриггс. — Дайте мне выйти на титульный бой, и пусть 12 ноября я тоже проснусь чемпионом мира в супертяжелом весе, Маскаев получил свой шанс, и я хочу получить свой".