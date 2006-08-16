Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 15 месте

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных, который второй месяц рассчитывается по обновленной формуле. Учитываются результаты матчей только за последние 4 года, а не за 8 лет, как это было в использовавшейся ранее системе подсчета очков.
В первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло, по-прежнему лидирует Бразилия, чемпионы мира итальянцы – на втором. Украина осталась на 15 месте.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 15 августа 2006 г.
1 (1). Бразилия - 1649 очков
2 (2). Италия – 1550
3 (3). Аргентина - 1479
4 (4). Франция - 1462
5 (5). Англия – 1434
6 (6). Нидерланды - 1322
7 (7). Испания - 1309
8 (8). Португалия - 1301
9 (9). Германия – 1229
10 (10). Чехия - 1223
11 (11). Нигерия – 1156
12 (12). Камерун – 1109
13 (13). Швейцария – 1028
14 (14). Уругвай – 985
15 (15). УКРАИНА - 954
16 (18). Мексика - 928
17 (17). Дания – 927
18 (20). Кот-д’Ивуар – 909
19 (33). Парагвай – 892
20 (22). Швеция – 886
21 (23). Хорватия – 854
22 (24). Гвинея - 850
23 (17). США - 848
24 (29). Египет – 841
25 (25). Гана – 839
26 (26). Румыния – 834
27 (28). Эквадор – 826
28 (27). Турция – 824
29 (21). Колумбия – 814
30 (30). Польша – 805
30 (31). Тунис – 805
32 (32). Греция – 780
33 (34). Россия – 733
33 (36). Сербия и Черногория - 733
…37 (33). Австралия – 708
45 (47). Иран – 639
46 (48). Того - 622
47 (45). Коста Рика – 621
48 (49). Япония – 610
51 (51). Израиль - 577
52 (56). Южная Корея – 574
53 (55). Ангола - 571
54 (50). Узбекистан - 564
61 (64). Тринидад и Тобаго - 490
65 (69). Литва - 458
67 (70). Македония - 456
69 (73). Белоруссия - 453
73 (77). Молдавия - 416
75 (81). Саудовская Аравия – 410
78 (82). Латвия - 386
78 (82). Эстония - 386
84 (87). Грузия – 359
105 (105). Армения – 247
106 (109). Азербайджан – 238
116 (116). Таджикистан – 200
119 (121). Киргизия - 185
132 (131). Андорра – 142
141 (140). Казахстан – 117
158 (148). Туркмения - 77