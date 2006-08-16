Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 15 месте

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных, который второй месяц рассчитывается по обновленной формуле. Учитываются результаты матчей только за последние 4 года, а не за 8 лет, как это было в использовавшейся ранее системе подсчета очков.



В первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло, по-прежнему лидирует Бразилия, чемпионы мира итальянцы – на втором. Украина осталась на 15 месте.



Рейтинг ФИФА по состоянию на 15 августа 2006 г.



1 (1). Бразилия - 1649 очков

2 (2). Италия – 1550

3 (3). Аргентина - 1479

4 (4). Франция - 1462

5 (5). Англия – 1434

6 (6). Нидерланды - 1322

7 (7). Испания - 1309

8 (8). Португалия - 1301

9 (9). Германия – 1229

10 (10). Чехия - 1223

11 (11). Нигерия – 1156

12 (12). Камерун – 1109

13 (13). Швейцария – 1028

14 (14). Уругвай – 985

15 (15). УКРАИНА - 954

16 (18). Мексика - 928

17 (17). Дания – 927

18 (20). Кот-д’Ивуар – 909

19 (33). Парагвай – 892

20 (22). Швеция – 886

21 (23). Хорватия – 854

22 (24). Гвинея - 850

23 (17). США - 848

24 (29). Египет – 841

25 (25). Гана – 839

26 (26). Румыния – 834

27 (28). Эквадор – 826

28 (27). Турция – 824

29 (21). Колумбия – 814

30 (30). Польша – 805

30 (31). Тунис – 805

32 (32). Греция – 780

33 (34). Россия – 733

33 (36). Сербия и Черногория - 733

…37 (33). Австралия – 708

45 (47). Иран – 639

46 (48). Того - 622

47 (45). Коста Рика – 621

48 (49). Япония – 610

51 (51). Израиль - 577

52 (56). Южная Корея – 574

53 (55). Ангола - 571

54 (50). Узбекистан - 564

61 (64). Тринидад и Тобаго - 490

65 (69). Литва - 458

67 (70). Македония - 456

69 (73). Белоруссия - 453

73 (77). Молдавия - 416

75 (81). Саудовская Аравия – 410

78 (82). Латвия - 386

78 (82). Эстония - 386

84 (87). Грузия – 359

105 (105). Армения – 247

106 (109). Азербайджан – 238

116 (116). Таджикистан – 200

119 (121). Киргизия - 185

132 (131). Андорра – 142

141 (140). Казахстан – 117

158 (148). Туркмения - 77