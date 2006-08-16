Сборную Армении возглавил экс-тренер «Челси»

Федерация футбола Армении представила в среду нового тренера сборной. Им стал 60-летний шотландец Ян Портерфилд. Президент армянской федерации Рубен Айрапетян заявил, что из 10 кандидатов был выбран Портефилд, так как он обладает большим тренерским опытом, сообщает агентство «Новости - Армения».

В 1988 году Ян Портефилд был помощником главного тренера английского клуба «Челси», а в 1993 сам стал главным тренером.



Позднее был тренером четырех национальных сборных - Замбии (1993-1994 гг), Зимбабве (1996-1997 гг), Омана (1997-1999 гг) и Тринидада и Тобаго (2000-2002гг). С 2002 года Ян Портерфилд занимал пост главного тренера корейского клуба «Бусан» и в конце 2002 года выиграл с ним Кубок Кореи, а в прошлогодней Лиге чемпионов Азии «Бусан» вышел в полуфинал.



«Я, в первую очередь, намерен поднять дух армянских футболистов и создать возможность для игры в сборной как ветеранов футбола, так и молодых игроков», - заявил он, передает «Советский Спорт».



За последние несколько лет сборную Армении тренировали только иностранцы - аргентинец Оскар Лопес, румын Михай Стойкицэ, француз Бернар Казони и голландец Хенк Висман.