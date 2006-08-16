Киевское «Динамо» приценивается к уругвайцу

Как сообщает уругвайская пресса, киевское "Динамо" ведет переговоры с уругвайским "Данубио" о приобретении молодого форварда Эдисона Кавани. Этот футболист является открытием минувшего сезона первенства Уругвая. Киевляне предлагают за футболиста $1.5 млн.



Переговоры идут весьма затруднительно. Так, по сообщению агентства "Decano", футболист определенно не хочет продолжать карьеру в Украине. В основном к подобному решению Кавани склоняется по совету своего агента известного футболиста Даниэля Фонсеки. В то же время предложение "Динамо" весьма заманчивое как для клуба, который испытывает финансовые трудности, так и для самого футболиста, которому предложен контракт на 4 года на хороших условиях, передает «Наш спорт».