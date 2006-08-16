«Российский допинг» оказался витаминами

В найденных в Гетеборге сумках, которые предположительно принадлежали российским легкоатлетам, оказался не допинг, а витамины. Об этом заявил представитель Антидопингового агентства Швеции Ян Энгстрем. По мнению официальных лиц, скандал, разгоревшийся сразу по окончании чемпионата Европы по легкой атлетике, можно считать исчерпанным.



Результаты расследования полиции, обнаружившей в понедельник сумки с фармакологическими препаратами и оборудованием для их применения, пока не обнародованы. Однако Энгстрем счел возможным сообщить о содержимом пакетов: "Похоже, там нет ничего серьезного - просто витамины. Когда снимки упаковок увидел глава лаборатории Стокгольма, он сразу сказал, что это не допинг".

Представители полиции отметили, что в любом случае доказать принадлежность выброшенных сумок конкретному лицу было бы практически невозможно, хотя упаковки оказались пустыми - все препараты были использованы, передает «Лента.ru».



По уточненным данным, первая из найденных полицейскими сумок была обнаружена рядом с отелем немецкой сборной, а вторая - недалеко от гостиницы Scandic Opalen, где проживали делегации из России, Боснии и Герцеговины, Мальты, Гибралтара, Черногории и Польши.