Шведские легкоатлеты нюхали кокаин

Известные в прошлом шведские легкоатлеты Свен Нюландер и Патрик Шеберг признались, что на вечеринке, посвященной окончанию недавнего чемпионата Европы, нюхали кокаин. Первым обоснованность обвинений в свой адрес подтвердил Шеберг, которому в свое время принадлежал мировой рекорд по прыжкам в высоту.



Вслед за этим в употреблении наркотиков сознался Нюландер, в 90-е годы дважды становившийся призером европейских первенств в беге на 400 метров с барьерами. "Мне предложили кокаин, и я не отказался, - цитирует Reuters слова спортсмена. - Конечно, я сделал большую ошибку".



Вместе с Нюландером и Шебергом в употреблении кокаина подозревается и действующий шведский легкоатлет Патрик Ловгрен. На завершившемся в воскресенье в Гетеборге чемпионате Европы он был запасным в эстафете 4х100 метров. После вечеринки полиция задержала всех троих, но вскоре спортсмены были отпущены, передает «Лента.ru».