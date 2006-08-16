Пилоты Формулы-1 возглавят борьбу мужчин и женщин

Пилоты Формулы-1 Дэвид Култхард и бывший партнер Михаэля Шумахера Эдди Ирвайн примут участие в новом телевизионном шоу The Race (Гонка) на канале Sky One, сообщает Мirror.co.uk. Зрители смогут увидеть гонщиков в шоу уже в ноябре.



В телешоу пилоты возглавят две противоборствующие команды, состоящие из знаменитостей. Интересно, что команды будут разделены на мужскую и женскую. В мужскую команду, которой станет руководить Ирвайн, войдут музыкант Голди и актер Фрэнки Муниц. Женская команда досталась пилоту Red Bull Дэвиду Култхарду - в нее войдут певица Сирис Мэтьюс и актриса Мелисса Джоан Харт.



Ожидается, что телешоу будут снимать на одной из трасс Гран-при Формулы-1. Пока сообщается, что борьбу за поул участники шоу будут вести на огромных грузовиках, передает «Лента.ru».