Навратилову введут в зал Славы US Open – Корт чемпионов

Теннисистка Мартина Навратилова, которая в этом сезоне после выступления на Открытом чемпионате США завершит спортивную карьеру, будет введена в своеобразный зал славы US Open – Корт чемпионов (Court of Champions).



Церемония пройдет 10 сентября перед финалом в мужском одиночном разряде на центральном корте имени Артура Эша. Навратилова, которая отметит в этом году свое 50-летие, войдет в зал славы вместе с двукратным победителем US Open покойным Доном Баджем.



Навратилова присоединится к другим обитателям Корта чемпионов – Джимми Коннорсу, Маргарет Корт, Крис Эверт, Штеффи Граф, Джеку Крамеру, Роду Лэйверу, Ивану Лендлу, Джону Макинрою, Биллу Тилдену и Билли Джин Кинг, которые в общей сложности выиграли 231 турнир «Большого шлема».



«Это превосходная компания, - сказала Мартина Навратилова на пресс-конференции. – Я завершаю карьеру, так как мне надо больше времени уделять себе и своим близким. Я люблю теннис, но пришло время уйти», - сообщает АП.



Отметим, что Мартина Навратилова 15 раз выигрывала Открытый чемпионат США. Всего в ее карьере было 58 побед на турнирах «Большого шлема».