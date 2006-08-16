Игрок ЦСКА попал в стартовый состав Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Дунга назвал стартовый состав на товарищеский матч с норвежцами, который состоится в среду в Осло. В основу попал один из трех вызванных в команду игроков московского ЦСКА - Даниэл Карвальо. Другие армейцы (Вагнер Лав и Дуду) останутся в запасе, но, вполне вероятно, выйдут на замену.



Игра с Норвегией станет для бразильцев первой после неудачного выступления на чемпионате мира, где они проиграли Франции в 1/4 финала (0:1). Кроме того, в этом матче на посту главного тренера дебютирует бывший капитан команды Дунга, решивший в начале карьеры наставника собрать экспериментальный состав.



В сборную не были вызваны лидеры команды Роналдиньо, Роналдо, Кака и Адриано, которые в составе своих клубов продолжают готовиться к сезону-2006/07. 42-летний Дунга подчеркнул, что шанс попасть в первую команду страны должен быть у каждого футболиста, демонстрирующего достойную игру, передает «Лента.ru».



Что касается сборной Норвегии, то главный тренер Ааге Харейде после долгого перерыва вызвал в команду форварда "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера. Нападающий более двух лет залечивал тяжелую травму колена, но перед началом сезона набрал оптимальную форму и регулярно играет за свой клуб.



Стартовый состав сборной Бразилии



Гомес - Сисиньо, Лусио, Жуан, Жилберто - Эдмилсон, Жилберто Силва, Элано, Даниэл Карвальо - Робиньо, Фред.