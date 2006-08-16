Уволен глава Коллегии футбольных арбитров России

Сегодня на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был отправлен в отставку глава Коллегии футбольных арбитров (КФА) Николай Левников. Его место займет Сергей Зуев - в прошлом судья национальной категории, который по возрасту уже закончил карьеру рефери. Участники кадровых перестановок комментариев пока не дали.



Смена президента КФА последовала после многочисленных жалоб российских клубов на судейство в матчах премьер-лиги. Специальная комиссия РФС удовлетворила значительную часть этих протестов, однако качество работы рефери, по мнению представителей команд, лучше не становится, передает «Лента.ru».



По словам президента РФС Виталия Мутко, отставка Левникова должна успокоить ситуацию в российском футболе. "Николай Владиславович отработал в КФА 5 лет, много сделал для нее в плане инфраструктуры, методики, но сейчас к работе коллегии много нареканий, ситуация ухудшилась. Думаю, с Зуевым мы сможем восстановить доверие к арбитрам и стабилизировать ситуацию", - отметил Мутко.



Помимо отставки Левникова исполком РФС подтвердил решение отстранить от обслуживания матчей премьер-лиги и первого дивизиона Павла Кулалаева и Алексея Тюмина. Первого обвиняли в неквалифицированном судействе матча "Томь" - "Спартак" (Москва), второго - ЦСКА - "Луч-Энергия".