«Шахтер» перечислил 1 млн. пострадавшим горнякам

Руководством ФК "Шахтера" принято решение направить 1 миллион гривен на оказание адресной помощи семьям погибших и пострадавшим горнякам шахты "Суходольская-Восточная". Средства будут перечислены на специальный счет, сообщает пресс-служба ФК "Шахтёр".



Планируется, что из этих средств Фонд направит семьям погибших более чем по 100 тысяч гривен, а также окажет адресную помощь пострадавшим шахтерам.



"Футбольный клуб "Шахтер" разделяет горе, постигшее горняков Луганской области. Никто не сможет вернуть в семьи погибших мужей и отцов. Но в эту страшную минуту мы считаем своим долгом хотя бы в какой-то мере помочь людям, которых коснулась трагедия", - сказал Сергей Палкин, Генеральный директор ФК "Шахтер".



Кроме того, ФК "Шахтер" направит на специальный счет Фонда дополнительно 115 тысяч гривен, которые переданы на эти цели звездами украинской и российской эстрады из их гонораров за участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Клуба.