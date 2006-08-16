Шумахер и Райкконен будут представлять «Феррари»

Издание Auto Bild Motorsport присоединяется к британской и финской прессе и сообщает о том, что "Феррари" в следующем сезоне будут представлять Михаэль Шумахер и Кими Райкконен.



Независимо от результата текущего чемпионата Шумахер должен подписать контракт на 2007 год с возможностью продления ещё на один год. Пару ему составит Райкконен, который, судя по всему, подписал со Скудерией пятилетний контракт. При этом финн по контракту должен получить в команде равный с Михаэлем статус. Что касается Фелипе Массы, что бразилец останется в "Феррари" в качестве тест-пилота. Зато в 2008 году он сможет стать партнёром Райкконена, если Шумахер покинет чемпионат, сообщает F1-World.