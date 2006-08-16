Баскетболиста «повязали» за стрельбу у Белого Дома

Игрок клуба НБА "Шарлотт Бобкэтс" Лонни Бакстер подозревается в стрельбе из огнестрельного оружия в двух кварталах от Белого дома (Вашингтон). Баскетболист и его приятель были задержаны офицерами службы безопасности и в настоящий момент находятся в одном из полицейских участков города.



Как сообщил официальный представитель службы безопасности Эрик Зарен, Бакстер и 35-летний Ирвин Мартин были арестованы после того, как о выстрелах сообщил один из свидетелей. Предполагаемых нарушителей задержали в спортивном автомобиле Бакстера, причем в нем были обнаружены гильзы и "ручное огнестрельное оружие".



Пока вина игрока "Шарлотт" не доказана - ему лишь предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия. Как подчеркнул Зарен, на данный момент не установлено, были ли выстрелы сделаны из найденного в машине Бакстера оружия, передает «Лента.ru».



27-летний форвард, который родился в местечке Сильвер Спринг (рядом с Вашингтоном), попал в НБА в 2002 году, когда был выбран "Чикаго Буллз" во втором раунде драфта. В "Шарлотт Бобкэтс" он пришел в середине прошлого сезона.