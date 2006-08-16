Шарапова «обскакала» по заработкам весь спортивный мир

16 августа 2006, 16:09

Когда доходит до сбережения долларов, фунтов и евро, которые приносит теннис, то имидж имеет в этом деле большее значение, чем завоевание кубка "Большого шлема". Исследование показало, что Мария Шарапова зарабатывает больше, чем Роже Федерер, сообщает InoPressa со ссылкой на Daily Telegraph.

Исследование американского журнала Sports Illustrated показало, что Шарапова – самая высокооплачиваемая спортсменка в мире: ее доход составляет 13,4 млн фунтов в год. Деньги от рекламы продолжают поступать на счета живущей во Флориде русской теннисистки, несмотря на то, что после Уимблдона в 2004 году она не выиграла ни одного кубка. Что самое удивительное, доход Шараповой выше, чем доход Федерера. Бедный Федерер. Первая ракетка среди мужчин, победитель восьми турниров "Большого шлема" вынужден довольствоваться 11,7 млн фунтов в год, чего, должно быть, едва хватает ему на проживание.

Согласно этому исследованию, Шарапова бы неплохо смотрелась в фильме "Джерри Магуайр", где успешный американский футболист орет в трубку на своего спортивного агента, которого играет Том Круз: "Покажи мне деньги!"

Шарапова, четвертая ракетка мира, всегда говорила, что хочет выигрывать чемпионаты. Пополнение банковских счетов – это только сопутствующее явление. Однако, узнав, что Sports Illustrated назвал ее самой высокооплачиваемой спортсменкой, она сказала лишь с долей шутки: "Денег никогда не бывает достаточно. Нет предела тому, сколько ты можешь зарабатывать". Призовые деньги составляют 1 млн фунтов от ее дохода в 13,4 млн фунтов. Большая часть этих денег поступает от рекламы. Помимо теннисной экипировки она появляется в рекламе фотокамер, машин, часов и мобильных телефонов. Кроме того, она выпустила собственный парфюм. Но если бы она чаще выигрывала, то это еще больше увеличило бы ее бизнес-возможности. "Когда выигрываешь Уимблдон, то думаешь о том, каким трудом тебе это далось, а не о деньгах, – говорит она, – но если выигрываешь все четыре шлема, то можно зарабатывать больше 100 млн долларов".

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