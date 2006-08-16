Открыт памятник Александру Гомельскому

Сегодня на Ваганьковском кладбище в честь годовщины смерти патриарха отечественного баскетбола Александра Яковлевича Гомельского на его могиле был установлен памятник.



Монумент представляет собой отлитую из бронзы скульптуру игрока с мячом на постаменте в виде баскетбольного щита. На церемонии присутствовали многие известные деятели спорта и искусства: Виталий Смирнов, Вячеслав Фетисов, Сергей Белов, Иван Едешко, Сергей Базаревич, Сергей Панов, Сергей Кущенко, Иосиф Кобзон, сообщает «Спорт Экспресс».