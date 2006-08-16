Дика Адвокаата оштрафовали

Сегодня состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Как сообщает официальный сайт организации, на нём были приняты следующие решения:



- за выход за пределы технической зоны во время матча «Томь» - «Зенит» оштрафовать главного тренера "Зенита" Дика Адвоката на 10 тыс. руб;

- за бросание болельщиками посторонних предметов на поле в том же матче оштрафовать ФК «Томь» на 10 тыс. рублей;

- за провокационные действия футболистов «Зенита» в том же матче, оштрафовать «Зенит» 200 тыс. рублей;

- за аналогичные действия Дика Адвоката, оштрафовать его на 50 тыс. рублей;

На 10 тыс. рублей оштрафован тренер самарских «Крыльев Советов» Омари Тетрадзе за покидание пределов технической зоны.

Ярославский «Шинник» оштрафован за бросание болельщиками посторонних предметов в матче с «Торпедо» на 10 тыс. рублей.

На 9 матчей дисквалифицирован игрок дублирующего состава ЦСКА Амир Кашиев за нанесение тяжелой травмы, повлекшей временную нетрудоспособность игрока «Крыльев Советов», передает «Газета.Ru».