Гостей Олимпиады-2008 обслужит робот

К летней Олимпиаде-2008 в Пекине китайские ученые изготовят робота-гида, который будет обслуживать гостей Игр.



Робот будет размером с человека среднего роста. Он сможет распознавать голос, двигать головой и руками, а также будет обладать элементарной мимикой. Встроенная фотокамера позволит ему делать фотографии-сувениры со спортсменами и гостями Олимпиады. Робот сможет, кроме того, рассказывать гостям Игр о местах проведения соревнований каждого дня Олимпиады, о достопримечательностях Пекина и современного Китая, передает «Утро.ru».