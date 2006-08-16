Шумахер выиграл пролог гонки Eneco Tour

Немец Стефан Шумахер выиграл 5,8-километровый пролог голландской велогонки Eneco Tour, сообщает Reuters.



Гонщик команды "Герольштайнер" остановил время на отметке в семь минут и в качестве лидера отправится на первый этап восьмидневки, передает «Спорт Экспресс». Вторым в прологе стал американец Джордж Хинкайп (7.01), третьим - голландец Йос Поштума (7.02). Россиянин Алексей Марков из "Иль Балеарес" стал седьмым, уступив Шумахеру пять секунд. Завтра гонщикам предстоит преодолеть этап протяженностью 176,9 км на севере Голландии.