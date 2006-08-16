Валуев будет драться в Чикаго

Определилось точное место проведения боя россиянина Николая Валуева с американцем Монти Барретом, в котором петербуржец будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА), сообщает ИТАР-ТАСС.



Поединок состоится 7 октября в Чикаго (США), сообщил сегодня в Берлине менеджер российского супертяжеловеса немец Вильфрид Зауэрланд. «Мы подписали контракт с владельцами зала «Олстэйт арена» в Чикаго, - сказал он. - Мы твердо убеждены в том, что Николай произведет впечатление также и на американцев», - добавил менеджер.



Добавим, что Валуев, одержавший победу во всех 44 боях за свою боксерскую профессиональную карьеру, впервые выйдет на ринг в США.