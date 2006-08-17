Михайличенко: Прошу прощения за безобразную игру сборной

После матча отборочного тура ЧЕ по футболу среди молодежи между сборными Украины и Болгарии наставник украинской команды Алексей Михайличенко попросил прощения у болельщиков, передает корреспондент «Главред».



Михайличенко: « Прошу прощения за эту игру, за то безобразие, которое творили на поле наши футболисты. Мы проиграли болгарам по всем статьям. Но главное – проиграли в характере и желании победить… Вина за проигрыш полностью лежит на мне. Поскольку я отвечаю за команду.»



Напомним, что молодежная сборная Украины в Киеве проиграла сверстникам из Болгарии со счетом 0:3.