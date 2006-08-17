Хорватия разгромила Италию у нее дома

Прошли товарищеские матчи между сборными разных стран. Предлагаем результаты.
Ирландия - Голландия - 0:4 (0:2)
Голы: Хунтелар, 25 (0:1). Роббен, 41 (0:2). Хунтелар, 53 (0:3). Ван Перси, 70 (0:4)
Австрия - Венгрия - 1:2 (0:2)
Голы: Гера, 11 (0:1). Хорват, 37 (0:2). Кульич, 74 (1:2).
Дания - Польша - 2:0 (1:0)
Голы: Бендтнер, 32 (1:0). Роммедаль, 62 (2:0).
Кот-д'Ивуар - Сенегал - 0:1 (0:0)
Люксембург - Турция - 0:1 (0:1)
Гол: Текке, 26.
Чехия - Сербия - 1:3 (1:1)
Голы: Штайнер, 3 (1:0). Лазович, 41 (1:1). Пантелич, 54 (1:2). Трисович, 70 (1:3).
Лихтенштейн - Швейцария - 0:3 (0:1)
Голы: Фрай, 11 (0:1). Фрай, 51 (0:2 - с пен.). Маргайрас, 65 (0:3).
Босния и Герцеговина - Франция - 1:2 (1:1)
Голы: Барбарес, 16 (1:0). Галлас, 41 (1:1). Фобер, 90 (1:2).
Англия - Греция - 4:0 (4:0)
Голы: Терри, 19 (1:0). Лэмпард, 30 (2:0). Крауч, 35 (3:0). Крауч, 42 (4:0).
Германия - Швеция - 3:0 (3:0)
Голы: Шнайдер, 4 (1:0). Клозе, 8 (2:0). Клозе, 44 (3:0).
Италия - Хорватия - 0:2 (0:2)
Голы: да Силва, 27 (0:1). Модрич, 42 (0:2).