Тренер Маскаева против скорого боя с Кличко

Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Олега Маскаева Виктор Валле-младший выступил против того, чтобы Маскаев уже на этой неделе отправился в тренировочный лагерь и начал подготовку к поединку с чемпионом IBF Владимиром Кличко.



"Ноябрь - это слишком рано. Даже если Дэннис Раппопорт (промоутер Маскаева) хочет этого поединка и предложит нам провести его в ноябре, я посоветую Олегу не делать этого, - заявил Валле. - Полагаю, что инициатива исходит от Шелли Финкеля. Они забыли, что Олег обычный человек, а не машина". Несмотря на то, что Раппопорт является главным человеком в команде Маскаева, Валле надеется на то, что он прислушается к его мнению, кроме того, пока еще не известно, как сам Маскаев относится к предложению штаба Кличко.



Валле обеспокоен травмами, полученными Олегом до и во время поединка и твердо уверен в том, что о следующем поединке можно будет говорить только после их излечения. По словам Валле, Олег травмировал спину более чем за месяц до поединка, когда во время своего переезда в Сакраменто носил мебель. "Я знал, что Олег готовится к поединку с травмой спины, но мы держали это в секрете. Сейчас я хочу, чтобы он дал отдых своей спине и проверил свою травмированную руку, - объяснил Валле. - Я просто не вижу причин, по которым нам надо срочно стремиться к бою с кем бы то ни было. Я отношусь к Олегу как к собственному сыну и не могу позволить ему тренироваться или выходить на ринг, когда с ним не все в порядке", передает «Спорт Экспресс».