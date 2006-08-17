Маскаев «отобрал» у Рахмана 4 млн. долларов

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман, уступивший свой титул Олегу Маскаеву, решил отдохнуть до конца этого года и выйти на ринг в конце февраля или начале марта 2007 года.



"Хасим все еще остается боксером с именем, который может выступать на Showtime или НВО и рассчитывать на гонорар в размере 500 тысяч долларов, - сообщил промоутер Рахмана Боб Арум. - Мы не собираемся проводить бой с второразрядным противником, наоборот его соперником станет либо один из чемпионов мира, либо один из претендентов на титулы".



Арум добавил, что доходы от этого поединка оказались меньше чем они рассчитывали - так количество продаж платных трансляций, по мнению Арума вряд ли превысит 100 тысяч, а доходы от продажи билетов оказались на 1 миллион долларов меньше, чем предполагалось. Кроме того, Арум оценил, что поражение в этом бою стоило Рахману около 4 миллионов долларов, которые он мог бы получить за поединок с чемпионом IBF Владимиром Кличко.