Сборная России обыграла Латвию

В Москве на стадионе "Локомотив" Гуус Хиддинк дебютировал в качестве главного тренера сборной России, которой противостояла команда Латвии. Россияне добились победы в дополнительное время.



Россия - Латвия - 1:0 (0:0)

Голы: Погребняк, 90+3



Россия: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Радимов(Лоськов, 46), Игнашевич, Измайлов(Семшов, 77), Алдонин, Аршавин, Кержаков(Павлюченко, 46), Билялетдинов(Погребняк, 81), Анюков.

Латвия: Колинько, Степанов, Астафьев, Зирнис(Кораблёв, 76), Лайзанс, Клява, Смирнов, Блейделис, Верпаковский, Рубин, Прохоренков(Мороз, 63).