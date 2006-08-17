Футбол. Фарерские острова- Грузия – 0:6

В Европе прошли первые поединки отборочного раунда чемпионата Европы 2008 года. После этих матчей можно говорить об официальном старте отбора на австрийско-швейцарский чемпионат.



Соперники сборной Украины по группе "В" сборные Фарерских островов и Грузии похоже взяли пример с матча Украина - Азербайджан. Сборная Грузии одержала в гостях более чем убедительную победу 0:6.



Хет-триком отличился Шота Арвеладзе, забивавший на 37,62 и 82 минутах. Счёт в матче на 16 минуте открыл Канкава, спустя 2 минуты гол забил Иашвили. На 51-й минуте Леван Кобиашвили реализовал 11-метровый удар, передает «Наш спорт».



Сборная Грузии будет первым соперником нашей сборной в отборочном раунде Евро-2008. 6 сентября сборные Украины и Грузии сыграют в Киеве, а ранее (2 сентября)грузины дома будут принимать сборную Франции.