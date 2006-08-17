Непомнящего уволили из «Пахтакора»

Российский тренер Валерий Непомнящий уволен с поста тренера ташкентского "Пахтакора", сообщает CISsoccer.com со ссылкой на официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.



Непомнящий проработал на этом посту всего полгода, но не сумел выполнить задачу успешного выступления в кубке чемпионов Азии. Как известно, Непомнящий совмещал работу в "Пахтакоре" с работой в молодежной и национальной сборной. Несколько дней назад у молодежной сборной появился другой тренер, и похоже, что будущее Непомнящего в национальной сборной также под вопросом. Вчера сборная Узбекистана завершила вничью 2:2 свой домашний матч с Гонконгом в третьем туре отборочного турнира Кубка Азии-2007, передает «Спорт Экспресс»