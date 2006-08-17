В «Челси» селекционером стал чемпион мира

54-летний экс-чемпион мира Райнер Бонхоф станет с 1 сентября скаутом лондонского «Челси» по Германии и Австрии. «Челси» искал кого-то с известным именем на эту должность. А это у меня еще есть», - пошутил Бонхоф после назначения.



В 1974 году Бонхоф стал самым молодым чемпионом мира в составе немецкой сборной. На его счету 53 игры и 9 забитых голов за сборную Германии и титулы чемпиона мира 1974 года и вице-чемпиона Европы 1976 года. Он также выиграл четыре чемпиона Германии, Кубок Кубков, Кубок УЕФА и участвовал в финалах всех трех еврокубков.



После окончания карьеры игрока Райнер Бонхоф работал тренером менхенгладбахской «Боруссии», а также молодежных сборных Германии, Кувейта и Шотландии, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.