В Киеве соберутся тысячи английских фанатов

В начале следующей недели в Киев прибудут почти 5 тысяч фанатов английского клуба «Ливерпуль».



Напомним, что 22 августа на стадионе «Динамо» пройдет матч между израильским «Маккаби» и английским «Ливерпулем». Матч состоится благодаря руководству украинского футбола и киевского клуба, которые откликнулись на просьбу израильской стороны предоставить стадион для поединка.



Глава фан-клуба «Ливерпуля» Ричард Пиддер сказал, что тысячи болельщиков в понедельник вечером прилетят в Киев. Что касается команды, то она планирует прибыть в воскресенье днем.