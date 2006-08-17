Объявился пропавший российский хоккеист

Скрывающийся от спортивной общественности и прессы россиянин Евгений Малкин направил в хоккейный клуб "Металлург" (Магнитогорск) по факсу заявление об уходе. Об этом в интервью канадской радиостанции "Си-джей-си-эл" сообщил главный тренер "Магнитки" канадец Дэвид Кинг.



По российским законам, работающий по найму сотрудник, в том числе и спортсмен с действующим контрактом, имеет право уйти с работы, за две недели направив соответствующее письменное уведомление начальству.



Присланный в офис "Металлурга" неизвестно откуда факс якобы с заявлением Малкина об увольнении с работы по собственному желанию является грубой подделкой, заявил генеральный директор ХК "Металлург" Геннадий Величкин, передаетИТАР-ТАСС.



Местонахождение Малкина, который исчез на прошлой неделе во время предсезонных сборов "Металлурга" в Финляндии, до сих пор точно не известно. Вероятнее всего, сейчас хоккеист находится в Северной Америке.