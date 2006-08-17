Игрок ЦСКА спас Бразилию от поражения

В среду в Европе состоялось более десятка товарищеских матчей с участием национальных сборных. Чемпионы мира итальянцы, выступая в обновленном составе, уступили Хорватии (0:2), а Бразилия сумела добиться лишь ничьей в выездной игре с Норвегией (1:1), причем счет сравнял полузащитник Даниэл Карвальо, выступающий за ЦСКА.



Бразильцы проводили первый матч под руководством нового главного тренера Дунги, который собрал экспериментальный состав, дав отдохнуть таким звездам, как Роналдиньо, Роналдо, Кака и Адриано. Вызов в сборную получили три игрока московского ЦСКА - Вагнер Лав, Дуду и Даниэл Карвальо, причем последний вышел на игру с Норвегией в стартовом составе, передает «Лента.ru».



Скандинавы открыли счет на 51-й минуте: Мортен-Гамст Педерсен реализовал штрафной удар. Карвальо, проводивший свой первый матч за сборную, отличился 11 минут спустя. После подачи углового норвежцы не сумели вынести мяч, и игрок ЦСКА ударом с левой ноги послал его в сетку ворот - 1:1. На 72-й минуте Карвальо заменил его партнер по клубу Вагнер Лав; третий армеец Дуду также появился на поле.