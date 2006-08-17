В Киеве продолжают торговать «Арсеналом»

Объявлен конкурс по отбору оценщиков доли коммунальной собственности в размере 80% в уставном капитале киевского "Арсенала". Конкурс запланирован на 22 августа. Конкурсные предложения принимаются до завтрашнего дня.



80% акций "Арсенала" принадлежит Главному управлению по физической культуре и спорту Киевгорадминистрации, 20% (2,36 тысячи гривен) - представителям клуба. В то же время имущество ООО "Арсенал-Киев" оценивается ориентировочно в 760 тысяч гривен. При этом у клуба нет ни базы, ни стадиона. На текущий момент в мэрии нет ни одной заявки от потенциального покупателя. Если до 31 декабря клуб не будет продан, то из-за прекращения финансирования он может самоликвидироваться, передает «Наш спорт».