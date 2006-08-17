Теннис. Федерера сокрушил юнец-шотландец

Лидер мужского тенниса Роже Федерер потерпел поражение во втором круге турнира серии Masters в Цинциннати (США) от 19-летнего представителя Шотландии Энди Мюррея. Этот проигрыш прервал сразу несколько уникальных победных серий швейцарского спортсмена, который с большим отрывом лидирует в рейтинге АТР.



Как отмечает Reuters, Федерер не проигрывал на американских кортах с покрытием "хард" на протяжении 55 встреч. Кроме того, швейцарец не смог выйти в финал турнира АТР, хотя до этого он 18 раз подряд добирался до главного матча соревнований. Его последнее поражение, случившееся до финала, датируется серединой 2005 года (полуфинал Roland Garros).



После игры Федерер пожаловался на слишком плотный график соревнований, но отметил, что его поражение в какой-то степени закономерно. "Надо быть реалистом: победить на двух турнирах Masters, проведя 12 матчей за 13 дней, практически невозможно. Вообще, я выигрываю более 90 процентов матчей, так что иногда бывает полезно и уступить", - считает Федерер, передает «Лента.ru».



Что касается Мюррея, то после победы над Федерером (7:5, 6:4) он рассчитывает на успешное выступление и в дальнейшем: "Для меня этот успех особенный. Не ожидал, что сегодня мне удастся выиграть. После победы над первым сеяным дальнейший турнирный путь становится менее тяжелым. Надеюсь, мне удастся этим воспользоваться".