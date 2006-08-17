Бриггс: После того, как побью Кличко, хотел бы Ляховича и Валуева

В своем последнем интервью сайту fightnews.com, американский супертяжеловес Шеннон Бриггс, которого считают основным кандидатом на бой с чемпионом мира IBF украинцем Владимиром Кличко, поделился своим мнением о поединке Рахман-Маскаев II, а также рассказал о текущем положении дел в переговорах с командой Кличко, передает BOXNEWS.com.ua.



- Шеннон, ты будешь драться с Кличко в ноябре этого года?

- Я планирую драться с Владимиром Кличко 11 ноября в Madison Square Garden в Нью-Йорке и собираюсь выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе.



- У тебя есть на руках контракт на этот бой?

- Да. 10 августа я получил контракт, однако еще в конце июня мы достигли соглашения по этому бою.



- Были ли какие-то разногласия по суммам гонораров или любые другие вопросы, которые задерживали подписание контракта?

- Абсолютно никаких. Мы достигли соглашения по сумме гонорара в конце июня. Мне сказали, что команда Кличко решила сменить юристов, ведущих этот вопрос, а затем подписание переносилось из-за поездок Владимира и его менеджера Шелли Финкеля. Однако Шелли мне говорил, что мы обо всем договорились.



- Тебе говорили, что ты проведешь этот бой со 100% уверенности?

- Смешно, что вы задаете такой вопрос, так как Шелли сказал мне, что этот бой мой на 1000%. Я не знаю, что такое 1000%, однако наблюдая за тем, как долго времени занимает подписание контракта, я полагаю, что это меньше, чем 100%.



- Ты слышал о том, что команда Кличко предлагала бой Олегу Маскаеву?

- Конечно же я слышал об этом. Сначала я не поверил этому, так как всегда относился с уважением как к Шелли Финкелю, так и к братьям Кличко. Я не знаю, что мне думать. Я верю в то, что если ты дал обещание, ты должен держать свое слово.



- Какового ты мнения о поединке Маскаева с Рахманом?

- Я считаю, что действия Олега в ринге были великолепны. Я один из немногих, кто еще перед боем говорил о его победе. Я обладаю величайшим уважением к Олегу за то, что он смог пройти через все испытания и оказаться победителем несмотря на то, что многие не видели его в этой роли.



- Ты думаешь Олег был бы готов к поединку 11 ноября (с Владимиром Кличко)?

- Мог бы ли он драться? Я уверен, что в своей карьере Олег соглашался на бои, когда до даты их проведения оставалось не так уж и много времени. Он хороший боец, который умеет драться, однако это не было бы 100% готовностью к бою. Ни в коем случае 37-летний боксер, прошедший через войну в 12 раундов, не может через три недели после боя начать подготовку в 100% состоянии. Ему потребуется как минимум 2 месяца интенсивных тренировок, а как я понимаю, у Олега сейчас травмированы спина и большой палец на руке. Итог следующий – подталкивать Олега к такому поединку было бы обманом его и его поклонников.



- Ты бы хотел однажды провести бой против Маскаева?

- После того, как я побью Кличко, я хотел бы драться с Олегом, Сергеем Ляховичем и Николаем Валуевым. Я хочу драться со всеми. Я хочу, чтобы все чемпионские титулы в супертяжелом весе вернулись в США.



- У тебя были предложения на бои против других чемпионов?

- Да, мне поступали предложения на бои с Ляховичем и Валуевым. Было также предложение на нетитульный бой от НВО и на бой за статус официального претендента в Германии. Я от них отказался, так как был заверен в том, что у меня уже есть бой с Кличко.



- Что ты будешь делать в случае, если бой с Кличко так и не состоится?

- Я даже не думаю об этом. Я уже приступил к подготовке к бою с Владимиром и все мои мысли сейчас только о том, как его нокаутировать 11 ноября.