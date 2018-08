Шевченко украсит Reebok своим лицом

Лондон, Англия (август 14, 2006 г.) 13 августа на эксклюзивной пресс-конференции, которая прошла в Лондоне на берегу реки Темза, компания Reebok объявила о долгосрочном партнерстве с неподражаемой звездой футбола Андреем Шевченко.



Шевченко – второй всемирно известный футболист, с которым компания Reebok подписывает контракт в этом месяце, усиливая тем самым команду мировых спортивных звезд Rbk. Первым контракт с Reebok подписал форвард "Арсенала" Тьерри Анри. На пресс-конференции Шевченко расскажет представителям СМИ о своей игре и жизни за пределами футбольного поля. А также о своем головокружительном взлете от игр с друзьями в украинской деревушке до побед на самых известных футбольных аренах мира. Он также обсудит свое участие в новой футбольной рекламной кампании Rbk со слоганом "Так ты думаешь, ты меня знаешь?", которая еще шире раскрывает концепцию бренда “I am what I am” («Я – это я »).

“Я рад стать партнером компании Reebok; у них высочайшая репутация в спортивном мире, а идея, которую они стремятся донести до зрителей, просто великолепна ", - заявил Шевченко. – "Я помню, насколько я был потрясен, когда впервые увидел рекламу Rbk “I Am What I Am” в Италии. Мне понравились ролики, идеи, которые они несут, и отношение компании к происходящему вокруг. Я с нетерпением жду момента, когда я стану частью этой рекламной кампании. Очень немногие люди по-настоящему знают меня, и будет здорово показать им другого Шевченко. Шевченко за пределами поля”, передает «Спорт.com.ua».