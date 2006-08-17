Корреа подумает над сменой гражданства

Разговоры о натурализации лучших иностранных футболистов, выступающих за украинские команды, муссируются в болельщицкой среде не первый год. Россияне Бахарев, Калитвинцев, Яшкин, Кормильцев, белорус Милевский… Все они с различным успехом выступали или вступают за главную команду Украины.



Тренер сборной Олег Блохин на недавней пресс-конференции не исключил возможность доукомплектования коллектива за счет легионеров, чем дал немалую почву для размышлений. Первым в поле зрения журналистов оказался удачно начавший карьеру в «Динамо» бразилец Карлос Корреа. Он не заигран бразильскую сборную и, пройдя все необходимые процедуры, вполне может получить право одевать желто-синюю украинскую футболку. Что думает сам Корреа по этому поводу, сообщает ФК «Динамо (Киев)»:



- Честно говоря, я впервые слышу об этом. Смена гражданства очень серьезный жизненный шаг, при принятии которого нужно взвесить все положительные и отрицательные стороны. Не скрою, что я всю жизнь мечтал сыграть за сборную Бразилии, но пока меня туда не зовут. За недолгие месяцы Украина стала для меня вторым домом, здесь комфортно и хорошо. Сейчас я не могу дать точный ответ на ваш вопрос, ведь ко мне еще никто не обращался из сборной Украины. Но обещаю подумать и очень тщательно рассмотреть предложение, если таковое поступит.