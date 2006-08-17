Первым в истории гребли чернокожим призером ЧМ стал россиянин

Россиянин Никаэль Бикуа-Мфантсе на прошедшем в бельгийском Хазевинкеле первенстве мира среди молодежи (до 23 лет) стал первым в истории мировой академической гребли чернокожим спортсменом, выигравшим медаль чемпионата мира.



"Никаэль, как можно догадаться, родился в России и является обычным гражданином нашей страны, - рассказала ответственный секретарь Федерации гребного спорта России Людмила Сараева. - Папа у него - из Новой Гвинеи, а мама - из России. В этом году к нему пришли первые успехи на серьезном уровне: вместе с загребным Александром Корниловым они в двойке парной сначала выиграли чемпионат России в Крылатском среди взрослых, а потом стали бронзовыми призерами молодежного первенства мира в Бельгии. По итогам этих стартов они попали в основную команду России, в составе которой выступят на чемпионате мира в Итоне 20-27 августа", передает «Спорт Экспресс».