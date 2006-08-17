Тесть победителя «Тур де Франс» застрелился

Тесть обвиненного в применении допинга победителя велогонки «Тур де Франс» Флойда Лэндиса, 57-летний Дэвид Витт (David Witt), совершил самоубийство. Как сообщили РИА Новости в офисе патологоанатома округа Сан-Диего, тело Витта с огнестрельным ранением головы было обнаружено в его машине.



Обстоятельства происшествия расследует полицейский департамент Сан-Диего. Представитель полиции лейтенант Кевин Руни (Kevin Rooney) отказался комментировать возможные причины, приведшие к самоубийству Витта. «Мы не разглашаем информацию о расследовании обстоятельств подобных случаев», - сказал Руни в интервью «РИА «Новости».



Как заявил журналистам друг семьи Лэндисов Дуайт ван Слайк (Dwight van Slyke), он не верит в то, что самоубийство было спровоцировано допинговым скандалом вокруг Флойда. «Такая вероятность крайне невелика. На принятие решения о самоубийстве могли повлиять и другие факторы», - сказал он.



Витт, страстный велогонщик-любитель, познакомился в Лэндисом в 1998 году - у них был общий тренер. Некоторое время спортсмены жили в одной квартире, Витт познакомил Лэндиса с его будущей женой, а также ввел в среду велогонщиков - до встречи с Виттом Флойд занимался горным велосипедным спортом.



Витт и Лэндис были шаферами на свадьбах друг у друга - Витт женился на матери будущей жены Лэндиса, а спустя некоторое время - в 2000 году - заключили брак его падчерица Амбер и Флойд Лэндис.



В июле нынешнего года в отношении Лэндиса было начато расследование в связи с тем, что в его анализах, взятых после победы в «Тур де Франс», был обнаружен повышенный уровень тестостерона, что могло указывать на применение допинга. Велогонщику грозит дисквалификация и потеря титула победителя «Тур де Франс».