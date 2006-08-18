Баскетбол. ЧЕ. Украина обыграла Германию

В Испании, на юниорском чемпионате Европе баскетболисты сборной Украины одержали вторую победу в группе "Н". Наши ребята после победы над сборной Португалии переиграли во второй игре юниорскую сборную Германии 78:59 (20:11, 20:16, 11:14, 27:18).



Самым результативным в составе нашей команды стал Андрей Лебединцев, который набрал 29 очков. По числу подборов лучшим в сборной Украины стал Кирилл Натяжко.



Сегодня наши юниоры сыграют с баскетболистами сборной Литвы. Обе команды выиграли по 2 встречи в группе "Н", передает «Наш спорт».