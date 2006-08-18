Хоккей. Сбежавший россиянин оказался в «Лос-Анджелес Кингз»

Пропавший хоккеист, числящийся в составе магнитогорского «Металлурга», объявился на Западном побережье США - в Лос-Анджелесе, сообщает ИТАР-ТАСС.



20-летний Малкин вышел на лед в ходе тренировки местного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». Впрочем, никакой дополнительной информации о российском центрфорварде телекомпания не сообщила.



Как ожидается, в ближайшее время североамериканские агенты российской «звезды» хоккея Пэт Бриссон и Джей Пи Барри сообщат о планах своего подопечного. Скорее всего, Малкин в нынешнем сезоне должен появиться в составе «Питтсбурга», который задрафтовал его на выборе новичков НХЛ в 2004 году.

Руководство НХЛ официально в поддержку поступка Малкина, который вызвал бурю негодования в России, прежде всего, в «Магнитке» и в среде хоккейных функционеров, не выступало. Тем не менее, вице-президент заокеанской Лиги Уильям Дэйли высказался в том плане, что поддерживает право любого игрока выбирать, где и за какой клуб ему выступать - если на то у спортсмена есть юридическое право.