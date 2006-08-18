Экс-директор «Челси» оскорбил Абрамовича

Лондонский клуб «Челси» подал в Футбольную ассоциацию Англии жалобу на бывшего директора Кена Бейтса, обвинив его в расизме.



Началось с разногласий по поводу трех молодых игроков, которых «Челси» якобы нелегально переманил из «Лидса», где сейчас директорствует Бейтс.



На пресс-конференции Бейтс заявил, что в «Челси» заправляют «нечистоплотные сибирские стряпчие», употребив слово «shysters». Теперь, по мнению Guardian, конфликт превратился в семантический спор.

Слово это заимстовано из идиша, где имеет ярко выраженную негативную окраску.



«Позиция «Челси» заключается в том, - цитирует газету Би-би-си, - что это заявление оскорбительно для руководства клуба, владелец которого, Роман Абрамович - видный член еврейского сообщества».

Футбольная ассоциация (ФА), по данным газеты, решила подвергнуть высказывание экспертизе, прежде чем принимать решение о рассмотрении дела. Guardian полагает, что ФА, возможно, не захочет давать хода обвинениям: два года назад в Высоком суде рассматривалось дело по поводу употребления именно этого слова.



В тогдашнем решении суда говорилось: «Из интернет-поиска по 900 словарям ясно, что слово «shyster» не имеет в английском никакой антисемитской окраски», - сообщает Guardian.