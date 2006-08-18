Маскаев: Надеюсь получить российское гражданство

Олег Маскаев, который в минувшую субботу нокаутировал американца Хасима Рахмана и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC сказал, что все еще надеется получить российское гражданство, передает «Спорт Экспресс».



"Сейчас получил американское гражданство, - сказал Маскаев. - Ну а сколько можно было ждать? Я много лет просил дать мне российское гражданство. А ездил по всему миру еще с паспортом, который остался у меня с тех пор, когда служил в армии в Узбекистане. Я оставил в России все фотографии для паспорта, все документы для получения гражданства, но этот вопрос так и повис".



Боксер также сказал, что не считает себя американским героем: "С американским гражданством или без него - для них я в любом случае пришел откуда-то из Восточной Европы. В общем-то, так оно и есть. Я все равно русский. Когда приеду в Россию в сентябре, надеюсь, что все-таки получу теперь и российское гражданство".