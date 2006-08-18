Футбол. Вынесен приговор итальянской «Реджине»

Итальянская "Реджина", последний из пяти клубов, оказавшихся в центре крупнейшего скандала в истории национального спорта, избежала перевода в серию В. Судебный орган Федерации футбола Италии (FIGC) снял с "Реджины" 15 очков (команда начнет сезон-2006/07 с балансом -15), но оставил клуб в элитной лиге.

Информация о том, что боссы "Реджины" также оказались под следствием, была обнародована лишь 7 августа, в то время как скандал, получивший название "Кальчополи", начался еще в мае. Президент клуба Лилло Фоти обвиняется в сговоре с несколькими арбитрами с целью обеспечить нужный результат некоторых матчей прошлого сезона.



Прокурор FIGC Стефано Палацци, до этого представлявший сторону обвинения во время процессов над "Ювентусом", "Миланом", "Фиорентиной" и "Лацио", требовал понизить "Реджину" в классе, но в итоге все обошлось снятием очков и штрафом в размере 100 тысяч евро, передает «Лента.ru».



Лично Фоти отлучен от футбола на два с половиной года и оштрафован на 20 тысяч евро. Кроме того, по итогам судебного заседания был наказан клуб серии В "Ареццо" (на 9 очков), два линейных арбитра (дисквалифицированы на три года) и бывший сотрудник "Милана" Леонардо Меани (он отстранен на три месяца, а его бывший клуб заплатит 10 тысяч евро).



В пятницу же свое решение по апелляции "Ювентуса", который пытается вернуться в серию А, должен огласить судебный орган Олимпийского комитета Италии (CONI). Один из руководителей "Юве" в четверг заявил о том, что в клубе всерьез рассчитывают на успешный для себя исход дела.