Сафин попал в автокатастрофу

Российский теннисист Марат Сафин, который уступил в первом круге турнира серии "Мастерс" в Цинциннати французу Гаэлю Монфилсу, попал в автомобильную аварию. На своей машине он столкнулся с автомобилем, за рулем которого находилась женщина. В машине Сафина сработала подушка безопасности, которая спасла спортсмена от серьезных травм.



Как сообщает официальный сайт теннисиста, столкновение произошло неподалеку от гостиницы в Цинциннати, где остановился Сафин. Машина теннисиста была полностью разбита. Марат Сафин получил сильный удар воздушной подушкой в лицо, после которого остались небольшие царапины. Кроме того, спортсмен пожаловался на головокружение, что может указывать на небольшое сотрясение мозга, передает «Лента.ru».



Стоит отметить, что после этого инцидента Марат Сафин объявил о том, что решил прервать свое сотрудничество со шведским тренером Петером Лундргеном, под руководством которого выиграл открытый чемпионат Австралии 2005 года. По словам Лундгрена, Сафин сообщил ему о том, что собирается некоторое время тренироваться самостоятельно, передает BBC News.



"Мы отдохнем некоторое время друг от друга. Надеюсь, что мы возобновим сотрудничество осенью, когда Марат рассчитывает набрать хорошую форму. Он сказал, что ничего не имеет против меня, но должен поработать самостоятельно и обо всем поразмыслить. Я прекрасно его понимаю", - рассказал шведский специалист, который до Сафина работал с Роже Федерером.



Сафин в официальном пресс-релизе на своем сайте отметил, что "Петер Лундгрен не только его тренер, но и друг". "После окончания американской серии турниров (которая завершится после открытого чемпионата США), Сафин и Лундгрен, как настоящие профессионалы, решат о том, как будет проходить их дальнейшее сотрудничество", - сказано в сообщении.



Напомним, что Сафин, некогда сильнейший теннисист мира, сейчас занимает 74-е место в рейтинге АТР. На последних двух турнирах из серии "Мастерс" – в Торонто и Цинциннати – он завершал борьбу уже в первом круге. В нынешнем году его лучший результат – выход в полуфинал турнира в Вашингтоне.