Трое игроков ЦСКА вызваны в сборную Бразилии

Три футболиста московского ЦСКА вновь получили вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Аргентины и Уэльса, которые пройдут в Лондоне 3 и 5 сентября.



Речь идет об армейских нападающих Вагнере Лаве и Даниэле Карвалью, а также полузащитнике Дуду, передает NEWSru.com. Все трое сыграли в среду в Осло против команды Норвегии, причем Карвалью помог бразильцам уйти от поражения и забил ответный мяч во встрече, закончившейся со счетом 1:1.



Карвалью, как и наставник сборной Бразилии Дунга дебютировавший в главной команде страны, восстановил равенство в счете на 63-й минуте, в сутолоке у ворот норвежцев протолкнув мяч в сетку левой ногой. Он провел на поле 70 минут, после чего его место нанял партнер по ЦСКА Вагнер Лав. Дуду вышел на замену в концовке встречи.



Также в сборную Бразилии вновь вызван полузащитник донецкого "Шахтера" Элано.