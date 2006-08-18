В Киеве пройдет спортивный фестиваль «Золотая Лилия»

21 октября в Киеве состоится международный спортивный фестиваль «Золотая Лилия», в программе которого представлены звезды мирового спорта.



Фестиваль, приуроченный к десятилетию телеканала «Интер» проведет компания «Спорт-Сервис». Среди участников международного спортивного фестиваля: абсолютная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, национальная сборная Кореи по таэквондо и многие другие спортсмены из Англии, Германии, США, Швейцарии, Китая и пр.