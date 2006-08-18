В Испании идут аресты фанатов «Барселоны»

Десять болельщиков "Барселоны" были арестованы после первого матча на Суперкубок Испании против "Эспаньола".



По окончании встречи, завершившейся победой "Барсы" (1:0), группа радикально настроенных фанатов команды закидала камнями поклонников "Эспаньола". Четыре человека получили незначительные повреждения, передает «Лента.ru».



Обе клуба представляют столицу Каталонии, однако если "Барселона" традиционно считается одним из "оплотов сепаратизма", то за "Эспаньол" болеют в основном проживающие в городе представители лояльных провинций. В этой связи регулярно имеют место столкновения между "боевыми" фанатскими группировками команд.



Первый матч Суперкубка Испании проходил на Олимпийском стадионе Барселоны, являющимся домашней ареной "Эспаньола" (в прошлом сезоне он выиграл национальный Кубок). Чемпионы страны одержали победу за счет гола Людовика Жюли на 44-й минуте - француз получил своевременный и точный пас от Роналдиньо и переиграл вратаря Горку Ираисоса.



Ответный матч состоится на стадионе "Камп Ноу" в ближайшее воскресенье, а в следующий уик-энд старт возьмет чемпионат Испании сезона-2006/07.