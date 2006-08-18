Вратарь сборной Англии «разорил» букмекеров

Дебют Криса Кирклэнда в сборной Англии, состоявшийся в товарищеском матче против Греции, принес его семье 10 тысяч фунтов стерлингов (около 19 тысяч долларов).



Десять лет назад отец вратаря поставил 10 фунтов на то, что его сын сыграет за национальную команду до достижения 30-летнего возраста.



В среду Кирклэнд отыграл второй тайм товарищеского матча Англия - Греция (4:0). За то время, что голкипер защищал ворота, счет не изменился: англичане сохранили добытое в первом тайме преимущество. Эта игра стала дебютом нового главного тренера сборной Стива Макларена.



Поражение конторы William Hill, выплатившей выигрыш отцу Кирклэнда, прокомментировал ее официальный представитель Грэм Шарп. По его словам, ставки родителей на будущие успехи своих детей в последнее время вызывают тревогу в букмекерском сообществе.



"Мы уже приняли ставки на то, что дети завоюют медали на Олимпиаде-2012, выиграют Уимблдон и станут чемпионами мира по боксу в тяжелом весе, - цитирует AFP слова Шарпа. - Если хотя бы несколько из них сыграют, мы потеряем миллионы фунтов стерлингов".