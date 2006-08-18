Россияне установили мировой рекорд в воздухоплавании

В России установлен мировой рекорд высоты для дирижаблей, сообщает ИТАР-ТАСС. Российский дирижабль "Полярный гусь" поднялся на высоту более восьми тысяч метров.



Автором мирового рекорда стал пилот дирижабля Станислав Федоров. Прежний рекорд - семь тысяч 300 метров - принадлежал немецким воздухоплавателям, которые летели на дирижабле "Цеппелин".

Находившийся на борту дирижабля бортовой самописец направлен в Международную федерацию аэронавтики для расшифровки и официальной регистрации рекорда.



Первоначально планировалось поднять дирижабль на высоту девяти километров, но этого сделать не удалось из-за нехватки топлива.



"Полярный гусь" является экспериментальным тепловым дирижаблем. Полет был осуществлен в рамках программы "Высотный старт", реализуемой ВВС России, Роскосмосом, РОСТО и Федерацией воздухоплавания России.



Конечной целью программы должно стать создание системы запуска легких космических аппаратов с борта высотных дирижаблей.